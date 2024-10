Calciomercato.it - Sommer sicuro: “Questa Inter può vincere tutto, ma serve una cosa”. E vota Lautaro per il Pallone d’Oro

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il portiere dell’Yannparla degli obiettivi nerazzurri, del suo futuro, spiega le difficoltà in difesa e ‘Martinez per ilHa smentito con i fatti e le prestazioni chi pensava che non fosse adatto e sopratall’altezza di raccogliere un’eredità importante e trascinare l’ai massimi livelli anche in Europa. Yannha invece dimostrato il contrario con una stagione al top che ha permesso ai nerazzurri di conquistare scudetto e seconda stella. Anche se quest’anno sta vivendo un inizio più difficoltoso, così come tutta la difesa che ha subito decisamente troppi gol. Yann(LaPresse) – calciomercato.itIl portiere svizzero ex Bayern Monaco si è raccontato a ‘La Gazzetta dello Sport’, analizzando le differenze tra le due stagioni: “La chiave l’anno scorso è stata la forza del collettivo e la grande qualità, di gruppo e individuale.