Simona Cavallari: "Purtroppo per molti sono ancora la donna che stava con Daniele Silvestri, essere single non è una malattia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) "In tutti questi anni ho costruito una carriera, ma per qualcuno sono ancora rapportabile alla donna che stava con Daniele Silvestri, a cui voglio bene. Questa attenzione morbosa non mi è mai piaciuta, così come non mi piacciono le persone che, quando scoprono che sono single, mi dicono ”mi dispiace per te", come se avessi una m Milleunadonna.it - Simona Cavallari: "Purtroppo per molti sono ancora la donna che stava con Daniele Silvestri, essere single non è una malattia” Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "In tutti questi anni ho costruito una carriera, ma per qualcunorapportabile allachecon, a cui voglio bene. Questa attenzione morbosa non mi è mai piaciuta, così come non mi piacciono le persone che, quando scoprono che, mi dicono ”mi dispiace per te", come se avessi una m

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il taglio dei tassi incentiva gli italiani a contrarre i mutui - ma ci sono ancora incertezze - Le nuove forme di pagamento a rate: cos’è il Bnpl Dalle interviste emerge un trend in crescita tra i pagamenti a rate, con un italiano su due che ha utilizzato questa modalità almeno una volta. Le preoccupazioni legate alle incertezze del contesto economico incidono sulle scelte che riguardano gli investimenti e l’indebitamento, anche se esistono componenti culturali e generazionali che guidano ... (Quifinanza.it)

Povertà assoluta in Italia - sono i bambini e le bambine (ancora) a pagarne le conseguenze più alte - Gli ultimi dati Istat mostrano che sono 1,29 milioni i minori in povertà assoluta (il 13,8% del totale) è il valore più alto dal 2014. Le richieste di Save The Children al governo. (Vanityfair.it)

Albania - nel deserto i lavori sono in corso. La metà del centro ancora non esiste - […] The post Albania, nel deserto i lavori sono in corso. . La metà del centro ancora non esiste first appeared on il manifesto. È una distesa di terra color sabbia la metà del cpr nella struttura di Gjader, il complesso di edifici che ospita il penitenziario italiano in Albania, ancora tutto in costruzione. (Ilmanifesto.it)