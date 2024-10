Si tatua il nome della figlia, ma il padre non è lui: shock per Vinicius Tobias (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutta vicenda per il difensore brasiliano: la ex compagna, la modella e influencer Ingrid Lima, racconta tutto Golssip.it - Si tatua il nome della figlia, ma il padre non è lui: shock per Vinicius Tobias Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brutta vicenda per il difensore brasiliano: la ex compagna, la moe influencer Ingrid Lima, racconta tutto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vinicius - clamoroso : si tatua il nome della figlia - ma scopre che non è lui il padre - Un annuncio bellissimo Al giovane talento brasiliano della squadra ucraina dello Shakhtar Donesk, Vinicius Tobias, non sembrava vero, sarebbe diventato a breve padre per la prima volta e una splendida femminuccia sarebbe arrivata ad allietargli la vita. Entrambi abbiamo continuato le nostre vite poi è arrivata Maitê. (Cityrumors.it)

Il calciatore che si tatua il nome della figlia - ma scopre che il padre è un altro - Il calciatore brasiliano Vinicius Tobias, ansioso per la prossima nascita della figlia Maitê, ha deciso di tatuarsi il nome della piccola in segno d'amore. Una decisione rivelatasi poi beffarda e drammatica per il difensore Shakhtar Donetsk: a un mese dal parto ha scoperto che non era lui il... (Today.it)

Il dramma del calciatore Vinicius Tobias : si fa tatuare il nome della figlia pronta a nascere - ma scopre che non è lui il padre - Ha poi detto che, al momento del concepimento della bambina, lei e Vinicius Tobias non stavano insieme e per un periodo entrambi si sono sentiti liberi di frequentare altre persone. Un evento così bello, la nascita della primogenita, si è trasformato per Vinicius Tobias in un vero dramma personale. (Dayitalianews.com)