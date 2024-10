Radio Marte, Marcolin: verso Empoli-Napoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ex capitano e centrocampista del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto su Radio Marte esprimendo le sue opinioni riguardo la prossima partita del Napoli contro l’Empoli. Secondo Marcolin, uno dei giocatori chiave potrebbe essere Scott McTominay, ex centrocampista del Manchester United. Quest’ultimo sta destando grande curiosità per le sue recenti prestazioni e, grazie alla sua abilità sotto porta e alla fisicità, potrebbe rappresentare un fattore determinante per il Napoli. McTominay è apprezzato per il suo ruolo ibrido: un centrocampista capace di inserirsi e segnare, qualità che potrebbero mettere in difficoltà la difesa dell’Empoli. Terzotemponapoli.com - Radio Marte, Marcolin: verso Empoli-Napoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ex capitano e centrocampista del, Dario, è intervenuto suesprimendo le sue opinioni riguardo la prossima partita delcontro l’. Secondo, uno dei giocatori chiave potrebbe essere Scott McTominay, ex centrocampista del Manchester United. Quest’ultimo sta destando grande curiosità per le sue recenti prestazioni e, grazie alla sua abilità sotto porta e alla fisicità, potrebbe rappresentare un fattore determinante per il. McTominay è apprezzato per il suo ruolo ibrido: un centrocampista capace di inserirsi e segnare, qualità che potrebbero mettere in difficoltà la difesa dell’

Empoli-Napoli vista da Dario Marcolin - Ha grande fisicità dentro l’area di testa: queste tre componenti possono sorprendere. Nell’Empoli, Colombo è il giocatore più estroso: un difensore non sa mai cosa aspettarsi da lui, perché può fare scarico come concludere, e questa sua dote di non dare letture agli avversari può rappresentare sicuramente un’insidia”. (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli di Conte : parlano Marcolin e Dionigi - N di Napoli, N di Neres Neres sarà valorizzato da Conte, i suoi carichi sono massacranti, ma tutti ne traggono vantaggio. Gilmour dobbiamo ancora scoprirlo, ha grandi geometrie ed è un organizzatore di gioco. Anche Dionigi Anche Davide Dionigi, allenatore ed ex calciatore (due campionate con il ‘Ciuccio’), è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. (Terzotemponapoli.com)

Juventus-Napoli - Marcolin : “Ecco chi sarà decisivo : punto un centesimo su di lui” - La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con il Napoli che cerca di mantenere il ritmo nella corsa allo Scudetto. com. L’ex centrocampista azzurro e commentatore DAZN Dario Marcolin si proietta al big match di oggi tra Juventus e Napoli. Il commentatore ha evidenziato che l’attaccante belga, con il “dente avvelenato” per il passato con l’Inter, potrebbe trasformare il suo ... (Napolipiu.com)