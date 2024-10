PRIMA PAGINA-Crisi in Libano, l’Italia tiene il punto (Di venerdì 18 ottobre 2024) La situazione in Libano resta un fronte caldo. E non solo in Medio Oriente, ma anche in Europa e, soprattutto, in Italia. Da Bruxelles, dove è impegnata per il Consiglio europeo, Giorgia Meloni volerà infatti alla volta della Giordania per poi proseguire verso Beirut dove oggi incontrerà il primo ministro Najib Mikati e il presidente PRIMA PAGINA-Crisi in Libano, l’Italia tiene il punto L'Identità. Lidentita.it - PRIMA PAGINA-Crisi in Libano, l’Italia tiene il punto Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La situazione inresta un fronte caldo. E non solo in Medio Oriente, ma anche in Europa e, soprattutto, in Italia. Da Bruxelles, dove è impegnata per il Consiglio europeo, Giorgia Meloni volerà infatti alla volta della Giordania per poi proseguire verso Beirut dove oggi incontrerà il primo ministro Najib Mikati e il presidenteinilL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele : “Sicurezza Unifil priorità” - (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere il Libano subito… L'articolo Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele: “Sicurezza Unifil priorità” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele : “Sicurezza Unifil priorità” - (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha lasciato Bruxelles in serata, per volare in Giordania e raggiungere il Libano subito dopo. . La stessa richiesta avanzata al primo ministro israeliano Netanyahu domenica scorsa. Gli incontri di Meloni, così come la visita del ministro agli Esteri e vicepremier Antonio Tajani all’inizio della prossima settimana in Israele e Palestina -viene rimarcato ... (Ildenaro.it)

Meloni prima leader in Libano dopo raid Israele : “Sicurezza Unifil priorità” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)