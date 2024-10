Oasport.it - Piganzoli: “Pogacar imbattibile, ma non sappiamo quanto durerà. Il futuro è dalla parte di noi giovani italiani”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel finale di stagione è sempre tempo di bilanci. Con Davide, portacolori della Polti Kometa di Ivan Basso e Alberto Contador, abbiamo discusso di un 2024 in cui ha iniziato a brillare in quel trionfale Tour of Antalya di febbraio e si è fatto apprezzare dal pubblico tre mesi dopo in un Giro d’Italia terminato al 13° posto. Poi l’infortunio al ginocchio destro che lo ha costretto ad un periodo di stop costringendolo a saltare alcune corse come il Campionato Italiano . Rientrando alle gare alla Vuelta a Burgos, ha corso la maggiordelle corse italiane del fine stagione ottenendo dei buoni piazzamenti: su tutti balza all’occhio il terzo posto conquistato al Giro dell’Emilia. Il Lombardia (chiuso al 28esimo posto) è stato il suo ultimo appuntamento di questa stagione, a inizio novembre la vacanza a Tenerife e poi testa sul 2025.