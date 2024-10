Agi.it - Per crescere su Instagram devi pubblicare più caroselli

(Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - In un recente video pubblicato sul suo profilo, Adam Mosseri, responsabile di, ha spiegato l'importanza dei(insieme di più contenuti multimediali in un unico post) per aumentare la visibilità di un profilo. “Perché iottengono spesso più successo delle foto? Per due motivi principali." Uno: "più elementi multimediali insieme significa avere più interazioni e avere più interazioni significa avere più visibilità e una maggiore copertura". E due, "se qualcuno incappa nel tuo 'post carosello' ma non scorre le immagini fermandosi alla prima, spesso noi diamo a quel carosello una seconda chance proponendo automaticamente il secondo elemento multimediale”. I, composti da più frame, offrono più opportunità di coinvolgimento, e più coinvolgimento equivarrà a una crescita del post e quindi, di volta in volta, del profilo.