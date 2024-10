Open Arms, pioggia di insulti e minacce contro i pm del processo: assegnata la scorta alla magistrata Righi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le richieste di pena, formulate dalla Procura di Palermo nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms, contro i magistrati che seguono il caso si sono scatenati gli haters del web. Una pioggia di insulti e minacce, anche molto gravi, diffuse sui social e che va avanti da giorni, per la quale è stato necessario assegnare la scorta alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l’accusa in Aula e che fa parte anche della Direzione Antimafia. Come noto, la Procura aveva chiesto la condanna del leader della Lega a 6 anni perché accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Sostanzialmente, secondo l’accusa, avrebbe illegittimamente rifiutato l’approdo alla nave della ong Open Arms con 147 migranti a bordo ad agosto del 2019. Lanotiziagiornale.it - Open Arms, pioggia di insulti e minacce contro i pm del processo: assegnata la scorta alla magistrata Righi Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo le richieste di pena, formulate dProcura di Palermo nei confronti di Matteo Salvini per il casoi magistrati che seguono il caso si sono scatenati gli haters del web. Unadi, anche molto gravi, diffuse sui social e che va avanti da giorni, per la quale è stato necessario assegnare lapm Giorgia, una delle magistrate che rappresenta l’accusa in Aula e che fa parte anche della Direzione Antimafia. Come noto, la Procura aveva chiesto la condanna del leader della Lega a 6 anni perché accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Sostanzialmente, secondo l’accusa, avrebbe illegittimamente rifiutato l’approdonave della ongcon 147 migranti a bordo ad agosto del 2019.

Minacce sui social : tutela per il pm Giorgia Righi coinvolta nel processo Open Arms - Questo arrivo di protezione è motivato da una crescente campagna diffamatoria che si è intensificata a settembre, in concomitanza con la requisitoria del processo che coinvolge Matteo Salvini, ex Ministro dell’Interno italiano. La campagna di intimidazione e le ripercussioni legali Gli attacchi contro i magistrati non sono limitati a semplici insulti. (Gaeta.it)

Open Arms : Bongiorno - ong ha bighellonato - aveva innumerevoli possibilità di sbarco - (LaPresse) – “Open Arms aveva il dovere di andare in Spagna, paese della nave. Palermo, 18 ott. Invece sceglie di bighellonare, in due giorni sarebbe arrivata in Spagna e non l’ha fatto”. . Contestate al ministro Salvini il sequestro dal 14 al 20 agosto, ma tollerate che dall’1 al 14 agosto abbia ignorato le tantissime soluzioni”. (Lapresse.it)

Open Arms : assegnata la scorta a pm del processo - Oggi è prevista l'arringa difensiva. . Dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo al processo al ministro Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, è stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa. (Quotidiano.net)