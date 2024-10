Ilfattoquotidiano.it - Open Arms, l’arringa di Giulia Buongiorno per far “assolvere” Salvini – Cosa ha detto l’avvocata e cosa dicono pm e ong

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Dobbiamo uscire dalla logica che tutto è un diritto, unaè un diritto e unaè la pretesa”. Così ha esorditoBongiorno neldifensiva per il processo per sequestro di persona e rifiuti di atti d’ufficio che vede imputato il vice premier Matteo. Per tre ore la difesa ha parlato nell’aula bunker del carcere Pagliarelli a Palermo per il processo, ormai arrivato alle battute conclusive dopo tre anni di dibattimento. Al ministro leghista – che ha chiamato a raccolta i parlamentari del Carroccio per una manifestazione – viene contestato di avere trattenuto a bordo 147 migranti recuperati dalla Ong spagnolanell’estate del 2019 firmando un decreto di divieto di ingresso in acque italiane.