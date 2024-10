Nerdpool.it - One Punch Man: quando uscirà la terza stagione? Forse prima del previsto.

(Di venerdì 18 ottobre 2024) adi One-Man è attesa da molto tempo. La seconda, con Saitama e l’Associazione degli Eroi, si è conclusa nel 2019, il che significa che i fan dell’anime hanno atteso cinque anni per scoprire cosa stia facendo il “eroe per hobby”. Anche se i fan hanno ricevuto la conferma che lo studio J.C. Staff tornerà per lacon un trailer, la data di uscita rimane un mistero. Tuttavia, grazie a una recente sorpresa sui social media, che coinvolge un artista di One-Man, potrebbe essere stata rivelata la finestra di rilascio delladell’anime. Se hai bisogno di un ripasso su ciò che è accaduto nelle prime due stagioni di One-Man, siamo qui per aiutarti. Saitama si è unito al mondo degli eroi e ha svolto un allenamento piuttosto standard, composto da flessioni, jogging e altre attività atletiche di routine.