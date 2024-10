Zonawrestling.net - NXT: Lexis King lotterà in Deep South Wrestling

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 2024 è stato per NXT l’anno delle collaborazioni con altre federazioni: con TNA dallo scorso maggio c’è uno scambio costante di talenti, Josh Briggs e Tavion Heights hanno partecipato al torneo N-1 di NOAH, e diverse superstar hanno lottato nella Reality of, la federazione di proprietà di Booker T. Tra questi, c’è, che ha preso parte a due match in ROW. E per il figlio d’arte si prospetta un nuovo viaggio per rappresentare NXT in un’altra federazione. Un match inIl prossimo 26 ottobre, infatti, l’ex Brian Pillman Jr è atteso ad Atlanta, in Georgia, per partecipare “October Rust 2“, evento speciale della, federazione storica che ha recentemente riaperto i battenti sotto la guida dell’ex arbitro WCW Nick Patrick.