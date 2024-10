Morte di Leonardo, l’inchiesta passa alla Procura dei minori. Nessun risvolto penale per la scuola (Di venerdì 18 ottobre 2024) SENIGALLIA - passaggio di fascicolo per la Morte di Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola a Montignano di Senigallia. l’inchiesta passa alla Procura dei minori. Un passaggio obbligatorio, anche a garanzia di possibili indagati, visto che nella denuncia presentata dai Anconatoday.it - Morte di Leonardo, l’inchiesta passa alla Procura dei minori. Nessun risvolto penale per la scuola Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) SENIGALLIA -ggio di fascicolo per ladi, il 15enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola a Montignano di Senigallia.dei. Unggio obbligatorio, anche a garanzia di possibili indagati, visto che nella denuncia presentata dai

«Ragazzi non parlate». Ecco la lettera del preside inviata agli studenti dopo la morte di Leonardo. È stata data ai carabinieri - SENIGALLIA - «Facciamo uscire i demoni che ci tormentano, quelli che chiudiamo dentro di noi fino al momento che escono incontrollati, prepotenti, per prendere il sopravvento. Ma allo stesso tempo spieghiamo ai ragazzi l'importanza di non parlare (o peggio sparlare) di fatti di cui non si ha... (Anconatoday.it)

Il cambio di scuola - il cellulare spento : si indaga sulla morte di Leonardo - il 15enne che si è tolto la vita dopo esser uscito di casa armato - Si era confidato con i genitori e la notte scorsa alle 3, quando il figlio è scomparso, la mamma è andata dai carabinieri e ha presentato denuncia», spiega l’avvocatessa che precisa come il giovane fosse deriso e offeso «anche con frasi molto pesanti». Leonardo era uscito ieri, facendo perdere le tracce, spegnendo anche il telefonino. (Open.online)

Il cambio di scuola - il cellulare spento : si indaga sulla morte di Leonardo - il 15enne che si è tolto la vita dopo esser uscito di casa armato - Episodi di bullismo non si sono mai registrati, affermano i due dirigenti scolastici che stanno attivando il servizio psicologico con colloqui di supporto ai vecchi e nuovi compagni di classe del ragazzo. Poi la tragica scoperta, Leonardo si era rifugiato in un casolare di campagna, sempre nell’area di Montignano, dove si è tolto la vita. (Open.online)