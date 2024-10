Monossido in casa: anziano trovato privo di sensi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non rispondeva più e, allora, è scattata la macchina dei soccorsi: un uomo è stato così soccorso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre, dai vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.15, in un'abitazione della cittadina del Medio Friuli. I Udinetoday.it - Monossido in casa: anziano trovato privo di sensi Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non rispondeva più e, allora, è scattata la macchina dei soccorsi: un uomo è stato così soccorso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 ottobre, dai vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.15, in un'abitazione della cittadina del Medio Friuli. I

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia a Bazzano - 65enne muore in casa intossicato dal monossido - E per riscaldarsi utilizzava un piccolo braciere. . Proprio le esalazioni di fumo lo hanno ucciso. la vicenda ricorda da vicino la. . QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Viveva da solo in un monolocale a Bazzano, in Valsamoggia, all’ultimo piano di una palazzina di via Matteotti. (Bolognatoday.it)