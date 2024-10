Modena vs Palermo: le probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Trasferta insidiosa per i rosanero che si recano sul campo dei canarini bisognosi di punti per scalare posizioni. Modena vs Braglia si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia. Modena VS Palermo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno bisogno di una svolta per intraprendere una stagione da vertice come dichiarato all’inizio stagione. Attualmente la classifica dice tredicesimo posto con 9 punti, due sole vittorie all’attivo e appena un punto raccolto nelle ultime due uscite. L’obiettivo playoff è alla portata, ma serve cambiare marcia per risalire. I rosanero finora hanno deluso le aspettative con appena 11 punti e il nono posto in classifica. Sport.periodicodaily.com - Modena vs Palermo: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Trasferta insidiosa per i rosanero che si recano sul campo dei canarini bisognosi di punti per scalare posizioni.vs Braglia si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno bisogno di una svolta per intraprendere una stagione da vertice come dichiarato all’inizio stagione. Attualmente la classifica dice tredicesimo posto con 9 punti, due sole vittorie all’attivo e appena un punto raccolto nelle ultime due uscite. L’obiettivo playoff è alla portata, ma serve cambiare marcia per risalire. I rosanero finora hanno deluso le aspettative con appena 11 punti e il nono posto in classifica.

Modena-Palermo : limitazioni al traffico e iniziativa "In Bici allo Stadio" per la Partita del 19 Ottobre - In occasione della partita di calcio Modena-Palermo, in programma sabato 19 ottobre alle 15 allo stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E rimane attivo il servizio di deposito sorvegliato e gratuito di biciclette collocato accanto al Braglia... (Modenatoday.it)

Modena-Palermo (sabato 19 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il Palermo non ha la classifica che molti avevano previsto anche se c’è ancora tantissimo tempo per raddrizzare la stagione. I siciliani vengono dalla sconfitta interna contro la Salernitana prima della sosta e sabato cercheranno di riscattarsi contro un Modena contro il quale hanno vinto gli ultimi quattro scontri diretti puntando anche sul fatto che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

Modena-Palermo in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Ogni link è interno al post e vi porterà direttamente all’argomento che vi interessa. 45 – 3. 00 di sabato 19 ottobre si gioca Modena-Palermo, partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B 2024-2025: di seguito tutte le istruzioni per seguire la gara in diretta. Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizzare l’indice che segue. (Ascoltitv.it)