Microplastiche trovate persino nel respiro dei delfini: niente si salva dalla mano avida dell’uomo (Di venerdì 18 ottobre 2024) I ricercatori hanno scoperto che i delfini espirano Microplastiche dal loro sfiatatoio. Tutti i campioni analizzati, recuperati dal respiro dei tursiopi, sono risultati contaminati da almeno un frammento di plastica, un inquinante ormai presente ovunque. Fanpage.it - Microplastiche trovate persino nel respiro dei delfini: niente si salva dalla mano avida dell’uomo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I ricercatori hanno scoperto che iespiranodal loro sfiatatoio. Tutti i campioni analizzati, recuperati daldei tursiopi, sono risultati contaminati da almeno un frammento di plastica, un inquinante ormai presente ovunque.

