Meritocrazia Italia, si apre sesto congresso nazionale 'dove la cittadinanza conta' (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al via il VI congresso nazionale di Meritocrazia Italia 'Mi il network che cresce', presso il Teatro Rossini a Roma, con la conferenza stampa inaugurale 'Dove la cittadinanza conta'. Moderata dal giornalista televisivo Andrea Fragasso i dirigenti nazionali, territoriali e ministeri di Mi, hanno presentato il lavoro fatto durante l'anno trascorso con particolare

Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia : Inaugurazione e prospettive future a Roma - Questo approccio mira non soltanto alla creazione di politiche economiche sostenibili, ma anche a garantire che il cittadino rimanga al centro dell’agenda politica. Un momento significativo dell’evento è stato il conferimento del Premio nell’ambito del Concorso “Una Scuola FuoriClasse… è sostenibile”. (Gaeta.it)

Meritocrazia Italia - Giorgianni (Fdi) : “Merito sia base di ogni scelta politica” - (Adnkronos) – “Si deve lavorare insieme ai cittadini. Oggi ci attendono sfide importanti: nelle infrastrutture, nell’innovazione, nell’intelligenza artificiale, e il concetto di meritocrazia deve essere alla base nel progredire in questi passi importanti che la politica deve fare per tutti i cittadini. (Periodicodaily.com)

Meritocrazia e innovazione : le dichiarazioni di Letizia Giorgianni al Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia - In tal senso, la meritocrazia diventa un mezzo per garantire che le decisioni politiche siano giustificate non solo da logiche di opportunità, ma anche da risultati tangibili che avvantaggiano la società nel suo complesso. Giorgianni ha espresso la sua volontà di essere conosciuta non solo come politica, ma soprattutto per le battaglie e gli obiettivi concreti che porta avanti. (Gaeta.it)