Maternità surrogata: avv. Giarratano, chiarire da quando si realizza reato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – Mancano certezze su cosa accadrà quando la legge sulla Maternità surrogata come reato universale. Ma cosa succede se una coppia è oggi già all’interno di un percorso di gpa? “Non ci sono sentenze che possano aiutarci a comprendere quale decisione potrebbero assumere i giudici – dice a LaPresse l’avvocato Michele Giarratano, legale di numerose famiglie arcobaleno alle quali è stato impugnato l’atto di nascita dalla Procura, a Padova – se sia la nascita prima dell’entrata in vigore della legge o se basti aver firmato il contratto”. Lapresse.it - Maternità surrogata: avv. Giarratano, chiarire da quando si realizza reato Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – Mancano certezze su cosa accadràla legge sullacomeuniversale. Ma cosa succede se una coppia è oggi già all’interno di un percorso di gpa? “Non ci sono sentenze che possano aiutarci a comprendere quale decisione potrebbero assumere i giudici – dice a LaPresse l’avvocato Michele, legale di numerose famiglie arcobaleno alle quali è stato impugnato l’atto di nascita dalla Procura, a Padova – se sia la nascita prima dell’entrata in vigore della legge o se basti aver firmato il contratto”.

