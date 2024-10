Manovra, lunedì 21 ottobre approda in Parlamento. Possibili scenari (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Legge di Bilancio è ancora in fase di costruzione, ma il centrodestra si trova già davanti a un bivio. Da un lato, l’approvazione rapida e indolore prima di Natale, dall’altro, il rischio di arrivare a un sì finale proprio a ridosso del 31 dicembre. Due scenari Possibili, con tempistiche che sembrano decise più dal calendario che dalla volontà politica. A confermarlo è il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, che in conferenza stampa, subito dopo il Consiglio dei ministri, ha indicato come data di presentazione in Parlamento lunedì 21 ottobre. “La legge di bilancio sarà presentata in Parlamento nei termini previsti per legge, il 20 è domenica, penso lunedì 21”, ha detto Giorgetti. Quifinanza.it - Manovra, lunedì 21 ottobre approda in Parlamento. Possibili scenari Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Legge di Bilancio è ancora in fase di costruzione, ma il centrodestra si trova già davanti a un bivio. Da un lato, l’approvazione rapida e indolore prima di Natale, dall’altro, il rischio di arrivare a un sì finale proprio a ridosso del 31 dicembre. Due, con tempistiche che sembrano decise più dal calendario che dalla volontà politica. A confermarlo è il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, che in conferenza stampa, subito dopo il Consiglio dei ministri, ha indicato come data di presentazione in21. “La legge di bilancio sarà presentata innei termini previsti per legge, il 20 è domenica, penso21”, ha detto Giorgetti.

Manovra - lunedì il testo in Parlamento. Giorgetti : “Niente misure sul catasto - sono già nell’ordinamento” - Ecco come Giorgetti ha commentato la legge. Per esempio gli organi di vertice di partecipate o altro avranno un tetto che abbiamo ritenuto equo, situato al livello dell’indennità percepita dalla premier. Giorgetti: “Tagli ai ministeri in media del 5%” “L’evasione fiscale non la combattiamo con i proclami ma con i fatti. (Lapresse.it)

Manovra : verso Cdm lunedì alle 18 per avvio legge bilancio - Entro Martedì – 15 ottobre – il governo deve inviare all’Ue il Documento programmatico di Bilancio, in cui illustrare alla Commissione il proprio progetto di manovra per l’anno successivo. Roma, 10 ott. La legge di Bilancio vera e propria deve essere presentata al parlamento entro il 20 ottobre. (LaPresse) – Dovrebbe tenersi lunedì alle 18, a quanto apprende LaPresse, una riunione del Consiglio ... (Lapresse.it)