Zon.it - Maltempo Campania, ANAS: circolazione rallentata sulla SS163 “Amalfitana” a Positano

(Di venerdì 18 ottobre 2024)strada statale 163 “”,a seguito delche ha interessato, in particolare, il territorio comunale di, latra il km 9,700 ed il km 10,200, per permettere l’ultimazione delle attività di rimozione di materiale fangoso e detriti scivolati sul piano viabile dal costone attiguo.provvisoriamenteanche nella galleria di ‘Santa Maria di Pozzano’ (SS145VAR “Sorrentina”), sempre a seguito delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato l’area. Sul posto sono in azione personale die delle imprese incaricate per la gestione degli eventi., società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).