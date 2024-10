Tarantinitime.it - M5S, Ex Ilva: nuovo sequestro, vecchia soluzione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoCi chiediamo di quante drammatiche conferme il Governo ha ancora bisogno, prima di concludere che occorre un approccio innovativo ed ecosostenibile per una città come Taranto che non riesce ad intravedere la luce, intrappolata nel tunnel di quel maledetto profitto che si ottiene a scapito della vita umana? A che punto si dovrà arrivare per comprendere che la produzione a carbone è una condanna a morte gratuita per chi risiede, paradossalmente, in una delle più belle città italiane? Sono domande retoriche che nascono alla luce degli ultimi provvedimenti giudiziari sullo stabilimento siderurgico, che arrivano ad appena qualche ora di distanza dalla riaccensione dell’AFO1 da parte del Ministro Urso.