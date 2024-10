L’inverno 2024-2025: previsioni tra gelo estremo e periodi più miti (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’inverno 2024-2025 promette di essere una stagione complessa e sorprendente, caratterizzata da fenomeni atmosferici estremi. I modelli previsionali indicano che le condizioni meteo saranno fortemente influenzate dalla Niña e dal comportamento del vortice polare, elementi chiave che potrebbero condizionare le temperature e le precipitazioni nei prossimi mesi. La Niña e il suo impatto sulL’inverno Uno dei protagonisti indiscussi della prossima stagione fredda sarà la Niña, un fenomeno climatico che si verifica quando le acque dell’Oceano Pacifico equatoriale diventano più fredde del normale. Questo evento ha un impatto significativo sul clima globale e, secondo gli esperti, potrebbe portare un inverno più freddo del solito in Europa, con il rischio di ondate di gelo che potrebbero raggiungere anche l’Italia. Velvetmag.it - L’inverno 2024-2025: previsioni tra gelo estremo e periodi più miti Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)promette di essere una stagione complessa e sorprendente, caratterizzata da fenomeni atmosferici estremi. I modelli previsionali indicano che le condizioni meteo saranno fortemente influenzate dalla Niña e dal comportamento del vortice polare, elementi chiave che potrebbero condizionare le temperature e le precipitazioni nei prossimi mesi. La Niña e il suo impatto sulUno dei protagonisti indiscussi della prossima stagione fredda sarà la Niña, un fenomeno climatico che si verifica quando le acque dell’Oceano Pacifico equatoriale diventano più fredde del normale. Questo evento ha un impatto significativo sul clima globale e, secondo gli esperti, potrebbe portare un inverno più freddo del solito in Europa, con il rischio di ondate diche potrebbero raggiungere anche l’Italia.

Liga 2024/2025 - il Valladolid esce dalla crisi : Alaves battuto 3-1 - Nella ripresa, al 72?, è un altro rigore, stavolta di Amallah, a regalare il sorpasso agli ospiti, che chiudono i conti quattro minuti più tardi con Anuar. Una sconfitta per i padroni di casa che subiscono la rimonta dopo essere passati in vantaggio al 6? con il gol di Martinez. La risposta è quasi immediata ed è affidata a Sylla che su rigore al 17? non sbaglia. (Sportface.it)

Serie C 2024/2025 : colpo esterno del Pescara - batte la Spal e conferma il primo posto - Merola continua a spaventare la Spal, che capitola al 75? con Brosco che segna con la specialità della casa, il colpo di testa su evoluzione da corner. Non c’è un vero e proprio assalto della squadra di Andrea Dossena, che resta terzultima ferma a 7 punti complice la penalizzazione, vola sempre più al comando della classifica la formazione di Baldini, sempre imbattuta. (Sportface.it)

Highlights e gol Borussia Dortmund-St Pauli 2-1 : Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) - Trainata dalla marea gialla, la formazione di casa torna in vantaggio con una zampata di Guirassy a pochi minuti dal termine. Al Signal Iduna Park i gialloneri la sbloccano con Bensebaini nel primo tempo, ma nella ripresa la matricola ospite pareggia i conti al 78? con Smith. Di seguito ecco le immagini salienti. (Sportface.it)