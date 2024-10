Ilgiornaleditalia.it - Liguria, l'allerta diventa gialla e si fa la conta dei danni, 105 interventi dei pompieri e scuole chiuse

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Soprattutto nei comuni del levante i sindaci hanno deciso per precauzione di non dare il via libera alle lezioni. Torrenti sorvegliati speciali a Sori, Recco e Rapallo Ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Chiavari, Rapallo e Genova impegnati nelle opere di bonifica per i tanti scan