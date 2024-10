Lecce, ufficiale il rinnovo di Dorgu. E il Milan... (Di venerdì 18 ottobre 2024) Doppio rinnovo in casa Lecce. Come comunicato dal club salentino sul proprio sito ufficiale, Medon Berisha ha prolungato il suo accordo fino Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Doppioin casa. Come comunicato dal club salentino sul proprio sito, Medon Berisha ha prolungato il suo accordo fino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortuni Lecce - novità importanti sui giocatori pugliesi. Il comunicato ufficiale - Ecco il comunicato ufficiale dei pugliesi. Infortuni Lecce, ecco il punto della società pugliese per quanto riguarda i giocatori che ad oggi sono fermi causa problemi fisici Novità importanti in casa Lecce per quanto riguarda gli infortuni. INFORTUNI LECCE, IL PUNTO – Giornata di doppio lavoro quella di oggi all’Acaya Golf Resort & SPA, dove il Lecce ha svolto […]. (Calcionews24.com)

Calciomercato Lecce - UFFICIALE la cessione di Lemmens : svelata la FORMULA - Lokeren. COMUNICATO – «Mats Lemmens saluta nuovamente il Lecce. Rientrato in Salento dopo il prestito al Lecco dell’anno scorso, il terzino belga è […]. Lokeren. S. C. S. Tutti i dettagli in merito all’operazione di mercato Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato la cessione di Mats Lemmens al K. (Calcionews24.com)

Ufficiale - Casale al Bologna e Bonifazi al Lecce : cifre e dettagli - Doppia operazione in difesa per il Bologna, una in entrata e una in uscita: l`intreccio è ufficiale. I rossoblù ingaggiano dalla Lazio Ni... (Calciomercato.com)