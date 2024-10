Lazio, Lotito: "Sarri? Si è dimesso perché non riusciva più a governare lo spogliatoio. E su Baroni e Tudor..." (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente della Lazio Claudio Lotito desidera aprire un nuovo ciclo. Il numero uno biancoceleste ha fornito alcune dichiarazioni in un`intervista Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il presidente dellaClaudiodesidera aprire un nuovo ciclo. Il numero uno biancoceleste ha fornito alcune dichiarazioni in un`intervista

Lazio - Lotito : “Baroni ha fame e vuole dimostrare il suo valore. Sarri? Via per contrasti interni” - Dopo una partita all’Olimpico, gli feci notare che il gruppo sembrava aver perso l’orgoglio di combattere. Ora abbiamo un allenatore che parla il nostro linguaggio, che ha fame e vuole dimostrare il suo valore”. Sarri capì che non riusciva più a governare lo spogliatoio e decise di dimettersi”. Mi diede ragione e si andò in ritiro, ma alcuni non la presero bene. (Sportface.it)