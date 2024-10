La ’Cucina ludica’ di chef Fusco. Il divertimento è servito tra sapori e contrasti originali (Di venerdì 18 ottobre 2024) La definizione dei suoi piatti è un biglietto da visita che parla chiaro. Cucina ludica la chiama Andrea Fusco, e in effetti quello che lo chef consegna al tavolo, fra un sorriso, racconti di altri e di ogni tempo e vere e proprie emozioni, è un gioco di sapori, contrasti, gusti originali e sempre dettati da un’eccellenza inimitabile. Così con divertimento, leggerezza, spensieratezza e un approccio giocoso, risultato dell’esperienza acquisita nel corso di una lunga carriera, chef Fusco avvia un importante progetto nella nuovissima cucina di Nomina. Il ristorante appena aperto all’interno del Roma Luxus Hotel, fa parte dell’ambizioso progetto delle proprietarie Roberta Battista e Francesca Neri. Quotidiano.net - La ’Cucina ludica’ di chef Fusco. Il divertimento è servito tra sapori e contrasti originali Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) La definizione dei suoi piatti è un biglietto da visita che parla chiaro. Cucina ludica la chiama Andrea, e in effetti quello che loconsegna al tavolo, fra un sorriso, racconti di altri e di ogni tempo e vere e proprie emozioni, è un gioco di, gustie sempre dettati da un’eccellenza inimitabile. Così con, leggerezza, spensieratezza e un approccio giocoso, risultato dell’esperienza acquisita nel corso di una lunga carriera,avvia un importante progetto nella nuovissima cucina di Nomina. Il ristorante appena aperto all’interno del Roma Luxus Hotel, fa parte dell’ambizioso progetto delle proprietarie Roberta Battista e Francesca Neri.

