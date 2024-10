Lapresse.it - Italia-Albania, Mattarella: “Per Roma e Tirana non c’è altro che l’Europa”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sergioè arrivato in visita a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, insieme al presidente diBairam Begaj. Si tratta del centro più importante e noto degli albanesi di Sicilia, nonché il più grande stanziamento arbëresh, dove da secoli risiede storicamente la più popolosa comunità schipetara d’. “La prospettiva nella quale il popolo d’e quello d’si muovono è quella europea.delle diversità, in cui nessuna cultura è egemone sulle altre e tutte trovano possibilità di esprimersi, in un percorso di sempre maggiore integrazione. Ritroviamo questa prospettiva nelle parole del grande scrittore albanese – scomparso di recente – Ismail Kadare: ‘Non ci sono altri continenti possibili per gli albanesi se non’. Facciamo nostre le sue parole.