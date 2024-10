Inchiesta ultrà, Calhanoglu rischia la squalifica per gli incontri con Ferdico e Bellocco (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu potrebbe incappare in una o più giornate di squalifica a causa dell’Inchiesta ultrà. L’ammissione del centrocampista turco dell’Inter, che ha raccontato di aver avuto contatti con Marco Ferdico e Antonio Bellocco, potrebbe costargli caro a livello sportivo. Come rivelato da Sport Mediaset, Calhanoglu non avrebbe potuto avere alcun contatto con gli esponenti della Curva Nord, come disposto dall’articolo 25 del Codice Civile di Giustizia Sportiva. Al comma 10, infatti, si legge che «è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società». Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu in campo durante il match contro il Torino a San Siro (Getty Images). Lettera43.it - Inchiesta ultrà, Calhanoglu rischia la squalifica per gli incontri con Ferdico e Bellocco Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hakanpotrebbe incappare in una o più giornate dia causa dell’. L’ammissione del centrocampista turco dell’Inter, che ha raccontato di aver avuto contatti con Marcoe Antonio, potrebbe costargli caro a livello sportivo. Come rivelato da Sport Mediaset,non avrebbe potuto avere alcun contatto con gli esponenti della Curva Nord, come disposto dall’articolo 25 del Codice Civile di Giustizia Sportiva. Al comma 10, infatti, si legge che «è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società». Il centrocampista dell’Inter Hakanin campo durante il match contro il Torino a San Siro (Getty Images).

Calhanoglu ammette contatti con gli ‘ultras’ dell’Inter e rischia la sanzione - E secondo il Codice Sportivo della FIGC, sia Calabria che Calhanoglu, per aver avuto contatti con gli ‘ultras’, Ora rischiano una sanzione sportiva, di uno o più soggetti, e una sanzione economica di 20. dichiarare non indagatoaltrettanto informato dei fatti, come lo hanno fatto nei giorni scorsi Simone Inzaghi, il suo allenatore, e Davide Calabria, il capitano del Milan, che hanno avuto ... (Justcalcio.com)

Panico-Inter - Calhanoglu e i contatti con gli ultras : ecco cosa rischia il turco - Per l'area Milan è invece stato sentito anche il capitano Davide Calabria. La possibile squalifica potrebbe arrivare per aver violato l'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva e in particolare il comma 10, che recita: “È fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”. (Liberoquotidiano.it)

Rapporti con gli ultras : cosa rischiano Calhanoglu - Inzaghi e Calabria - Lo stesso codice, infatti, prevede che le sanzioni debbano scattare anche per le cosiddette 'gogne' dei calciatori sotto le curve al termine delle partite. Il confronto tra il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu e gli investigatori incaricati dalla Procura di Milano di acquisire nuove informazioni nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nelle curve di San Siro ha chiuso il ... (Panorama.it)