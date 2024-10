Inchiesta ultrà, Anghinelli: “Non ho mai guadagnato con la Curva, non ero un capo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tifoso milanista ha parlato anche di Andrea Beretta e dell'omicidio di Vittorio Boiocchi "Andrea Beretta faceva il parcheggiatore di macchine quando aveva 20 anni, poi si è ritrovato a fare il capo della Curva. È fuori di testa. Secondo me si pentirà". Lo ha detto Enzo Anghinelli, ultrà milanista, in passato coinvolto in fatti Sbircialanotizia.it - Inchiesta ultrà, Anghinelli: “Non ho mai guadagnato con la Curva, non ero un capo” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tifoso milanista ha parlato anche di Andrea Beretta e dell'omicidio di Vittorio Boiocchi "Andrea Beretta faceva il parcheggiatore di macchine quando aveva 20 anni, poi si è ritrovato a fare ildella. È fuori di testa. Secondo me si pentirà". Lo ha detto Enzomilanista, in passato coinvolto in fatti

Da parcheggiatore a capo curva : la storia controversa di Andrea Beretta nel mondo ultrà - Andrea Beretta, ex parcheggiatore a soli vent’anni, ha visto la sua vita trasformarsi in un’esistenza da leader nella curva milanista. Anghinelli mette in luce l’importanza di non finire in carcere, specialmente a cinquant’anni, un’età in cui un nuovo inizio appare cruciale e difficile allo stesso tempo. (Gaeta.it)

Inchiesta ultras - Inzaghi ascoltato in Questura : “Dal capo della curva richieste ma non minacce” - Simone Inzaghi – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – ha precisato, durante il colloquio avuto con gli inquirenti, di non essersi sentito minacciato, di aver sì subito richieste ma non minacce o intimidazioni. . Inzaghi ha risposto a tutte le domande in modo esauriente. A proposito del vertice con gli ultrà interisti, in cui Ferdico lo sollecitava a intercedere con il presidente ... (Tpi.it)

Inchiesta ultras - sentito Simone Inzaghi : "Dal capo della curva richieste ma non minacce" - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulle curve e sui capi ultrà dell'Inter e del Milan. Tra domani e dopodomani verrà sentito, sempre come persona informata sui fatti, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti. (Tg24.sky.it)