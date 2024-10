Immissioni in ruolo PNRR: si non può non chiamare supplente su posto accantonato se sono solo ore di potenziamento? (Di venerdì 18 ottobre 2024) I posti accantonati per il PNRR sono assegnati tramite supplenze sino all'avente titolo dalle graduatorie di istituto. L'articolo Immissioni in ruolo PNRR: si non può non chiamare supplente su posto accantonato se sono solo ore di potenziamento? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I posti accantonati per ilassegnati tramite supplenze sino all'avente titolo dalle graduatorie di istituto. L'articoloin: si non può nonsuseore di? .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valditara : “Le supplenze sono circa 140mila (oltre 100mila sul sostegno) - sulle assunzioni ci sono dei vincoli europei - a rischio 24 miliardi dell’ultima rata del PNRR” - . In risposta all'interrogazione parlamentare della deputata Irene Manzi (Partito Democratico) sul reclutamento e la stabilizzazione dei docenti, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha invitato a evitare "analisi parziali" e "dati non veritieri" che rischiano di allontanare la soluzione del problema del precariato. (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo 2024 - sono circa 10.000 i posti accantonati per concorsi PNRR. AGGIORNATO con Friuli Venezia Giulia - Immissioni in ruolo: la procedura prevista per il 2024/25, che potrebbe portare in cattedra con contratto a tempo indeterminato da GaE e concorsi o determinato finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia 45. 124 docenti, è alle battute iniziali. L'articolo Immissioni in ruolo 2024, sono circa 10. (Orizzontescuola.it)

Nuovi posti letto post-Covid : il Pnrr c’è ma molte Regioni sono al palo per realizzarli in 2 anni - . Sul tema, fa il punto della situazione PagellaPolitica, rammentando che con il decreto “Rilancio”, […] The post Nuovi posti letto post-Covid: il Pnrr c’è ma molte Regioni sono al palo per realizzarli in 2 anni appeared first on L'Identità. Tutti ricorderanno, all’epoca dell’emergenza sanitaria per il Covid, la pressante problematica della carenza di posti letto nei reparti di Terapia ... (Lidentita.it)