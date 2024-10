Ilrestodelcarlino.it - I mosaici del Duomo: "Staccare quello superiore resta ancora un sogno"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Spostare il mosaicodelper portare alla luce, e quindi alla fruizione,inferiore risalente al quinto secolo,un. Ma in compenso per i tanti turisti che nel corso dell’estate sono entrati in cattedrale per vedere questa pavimentazione, dal prossimo anno ci sarà a disposizione un viaggio virtuale dove si potranno ammirare i due litostroti. Non solo perché potrebbero aumentare le ‘finestre’ sull’antica pavimentazione. L’annuncio dopo un incontro tra Arcidiocesi, Soprintendenza e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Biancani. Un incontro che ha escluso qualsiasi rimozione del pavimento"anche perché questa soluzione era già stata scartata – dice Maria Luisa Polichetti ex soprintendente – anche dal consigliodel ministero perché tecnicamente molto difficile.