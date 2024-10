I Finley tornano in tour: estate nel segno dei live. Le date dei concerti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – I Finley tornano in tour. La band milanese protagonista della storia del pop punk in Italia, ha annunciato il “Tutto è possibile in tour” nell’estate 2025, dopo il successo del loro show-evento al Forum di Milano. Con loro sul palco del live milanese si sono alternarti: J-Ax, Rose Villain, Naska, Dari, Mondo marcio, Divi dei ministri, Punkreas e Walls. Una data evento, prodotta da Vivo concerti, dove il gruppo ha ripercorso tutti i successi, che hanno fatto parte della colonna sonora di un’intera generazione, fino alle canzoni del loro nuovo album “POGO MIXTAPE - VOL.1” uscito lo scorso maggio. L’apertura delle prevendite è prevista per lunedì 21 alle 14.00 per il circuito online, mentre il 26 ottobre alle ore 10.00 quella nelle punti vendita autorizzati. Ilgiorno.it - I Finley tornano in tour: estate nel segno dei live. Le date dei concerti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano – Iin. La band milanese protagonista della storia del pop punk in Italia, ha annunciato il “Tutto è possibile in” nell’2025, dopo il successo del loro show-evento al Forum di Milano. Con loro sul palco delmilanese si sono alternarti: J-Ax, Rose Villain, Naska, Dari, Mondo marcio, Divi dei ministri, Punkreas e Walls. Una data evento, prodotta da Vivo, dove il gruppo ha ripercorso tutti i successi, che hanno fatto parte della colonna sonora di un’intera generazione, fino alle canzoni del loro nuovo album “POGO MIXTAPE - VOL.1” uscito lo scorso maggio. L’apertura delle prevendite è prevista per lunedì 21 alle 14.00 per il circuito online, mentre il 26 ottobre alle ore 10.00 quella nelle punti vendita autorizzati.

