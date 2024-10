I doriani al Manuzzi non hanno mai vinto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Cesena per la Sampdoria, in serie B, rappresenta un tabù. Il Manuzzi i doriani non hanno mai vinto; tre sconfitte e due pareggi ma in generale quella tra liguri e bianconeri raramente è stata una sfida banale. Negli ultimi 35 anni (entrambe le volte in A e a Marassi) l’avere incrociato i romagnoli rappresenta l’inizio della più bella storia dei blucerchiati (lo scudetto stagione ’90-’91) e una cocente delusione nel marzo 2011 quando i bianconeri di Ficcadenti vinsero 3-2 e ipotecarono la salvezza (nella foto); per i padroni di casa invece fu un’accelerata verso la retrocessione in B. Il 9 settembre 1990, prima giornata di campionato, il Cesena di Lippi a Marassi resiste un tempo, poi viene infilato al 49’ dal diagonale di Invernizzi, perde 1-0. Ilrestodelcarlino.it - I doriani al Manuzzi non hanno mai vinto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Cesena per la Sampdoria, in serie B, rappresenta un tabù. Ilnonmai; tre sconfitte e due pareggi ma in generale quella tra liguri e bianconeri raramente è stata una sfida banale. Negli ultimi 35 anni (entrambe le volte in A e a Marassi) l’avere incrociato i romagnoli rappresenta l’inizio della più bella storia dei blucerchiati (lo scudetto stagione ’90-’91) e una cocente delusione nel marzo 2011 quando i bianconeri di Ficcadenti vinsero 3-2 e ipotecarono la salvezza (nella foto); per i padroni di casa invece fu un’accelerata verso la retrocessione in B. Il 9 settembre 1990, prima giornata di campionato, il Cesena di Lippi a Marassi resiste un tempo, poi viene infilato al 49’ dal diagonale di Invernizzi, perde 1-0.

