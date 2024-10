Helena prova a riavvicinarsi a Lorenzo al GF, ma lui la liquida: altra batosta (Di venerdì 18 ottobre 2024) In queste ore c’è stato un nuovo confronto/scontro tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. La ragazza è andata dal coinquilino con l’obiettivo di scoprire come fosse andato il confronto che lui ha avuto con Shaila Gatta nel corso della giornata di ieri. Lorenzo, però, è stato piuttosto restio ad aprirsi con la coinquilina, sta di fatto che tra i due c’è stato un nuovo scontro. Nuovo scontro tra Helena e Lorenzo al GF: che è successo Il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sembra irrimediabilmente compromesso nella casa del GF. La ragazza, però, in queste ore ha provato a riavvicinarsi al coinquilino cercando, quanto meno, di recuperare il rapporto di amicizia. Purtroppo, le cose hanno preso una piega inaspettata. Tutto.tv - Helena prova a riavvicinarsi a Lorenzo al GF, ma lui la liquida: altra batosta Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) In queste ore c’è stato un nuovo confronto/scontro traPrestes eSpolverato al Grande Fratello. La ragazza è andata dal coinquilino con l’obiettivo di scoprire come fosse andato il confronto che lui ha avuto con Shaila Gatta nel corso della giornata di ieri., però, è stato piuttosto restio ad aprirsi con la coinquilina, sta di fatto che tra i due c’è stato un nuovo scontro. Nuovo scontro traal GF: che è successo Il rapporto traPrestes eSpolverato sembra irrimediabilmente compromesso nella casa del GF. La ragazza, però, in queste ore hato aal coinquilino cercando, quanto meno, di recuperare il rapporto di amicizia. Purtroppo, le cose hanno preso una piega inaspettata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - la curiosità di Helena : la replica piccata di Lorenzo - . Io parlo con te sempre”. Grande Fratello, Helena Prestes torna ad essere curiosa dopo il confronto tra Shaila e Lorenzo. Per me, tu sei un punto di riferimento, lo sai. La Prestes chiede: “Sai che io parlo tanto con te. Lei si è presa male e abbiamo dovuto parlare, aveva un fastidio dentro, e anche lei non capiva come mai, abbiamo parlato, mi ha detto delle cose e abbiamo chiarito”. (361magazine.com)

GF news : “Helena e Iago ship del secolo” - c’è l’ombra di Lorenzo - Lei ha visto l’allontanamento di Spolverato come un abbandono. Stasera, infatti, c’è stato un avvicinamento tra loro, durante un momento di divertimento nel giardino della Casa più spiata d’Italia. Questo perché entrambi non hanno dato modo di pensarlo, anche se non del tutto. Agli occhi di molti telespettatori, però, lei appare ancora attratta da Spolverato. (Latuafonte.com)

“Ehi - guardate lì”. Grande Fratello : Helena è in giardino - avvisa Lorenzo e Jessica e fa impazzire il pubblico - A criticare l’arrivo dell’aereo anche Helena Prestes. . >> “Perché non lo buttano fuori”. Ma svegliatevi! Cosa volete? Dai! ‘Ste ragazzine… questo è il vero problema. Ma scusa, ieri non hanno visto la puntata?”. Grande Fratello, la scoperta di Iago sull’altro concorrente Grande Fratello, Helena Prestes contro l’aereo per Lorenzo e Shaila Dopo l’ultimo avvicinamento di Shaila a ... (Caffeinamagazine.it)