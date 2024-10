Gip di Roma dispone il carcere per ex dg Sogei (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gip di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto gli arresti in carcere per l'ex dg di Sogei, Paolino Iorio arrestato mentre intascava una tangente da 15 mila euro. Il manager è accusato di corruzione assieme ad un imprenditore anche per il quale il giudice ha disposto il carcere. Quotidiano.net - Gip di Roma dispone il carcere per ex dg Sogei Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gip di, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto gli arresti inper l'ex dg di, Paolino Iorio arrestato mentre intascava una tangente da 15 mila euro. Il manager è accusato di corruzione assieme ad un imprenditore anche per il quale il giudice ha disposto il

Inchiesta Sogei - sequestrati altri 100mila euro all’ex dg Paolino Iorio : pm di Roma chiede il carcere - Sequestrati i presunti proventi di altre tangenti a Paolino Iorio, che intanto non si presenta dal gip. Per la Procura avrebbe anche cancellato le registrazioni delle ultime due settimane e per questo motivo ne ha chiesto il carcere (ora è ai domiciliari).Continua a leggere . (Fanpage.it)

Inchiesta Sogei - Pm Roma chiede carcere per ex dg Paolino Iorio - Inoltre, nessun atto o intervento di qualsiasi tipo è stato mai compiuto dall’Ing. Il dirigente di Sogei, secondo quanto ricostruito dall’accusa, avrebbe cancellato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della sua abitazione delle ultime due settimane. La procura della Repubblica di Roma ha chiesto, nell’ udienza di convalida, il carcere per Paolino lorio, ex direttore generale di Sogei ... (Lapresse.it)

