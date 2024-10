FdI: "Sinistra giudiziaria in aiuto" (Di venerdì 18 ottobre 2024) 16.15 "Assurdo! Il tribunale non convalida il trattenimento dei migranti in Albania. In aiuto della Sinistra parlamentare arriva quella giudiziaria". Così un post di Fratelli d'Italia sui social. "Alcuni magistrati politicizzati hanno deciso che non esistono Paesi sicuri di provenienza. Impossibile trattenere chi entra illegalmente, vietato rimpatriare i clandestini.Vorrebbero abolire i confini dell'Italia. Non lo permetteremo". La Russa: "Sono molto,molto stupito.Non voglio commentare perché lo stupore supera ogni commento". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 16.15 "Assurdo! Il tribunale non convalida il trattenimento dei migranti in Albania. Indellaparlamentare arriva quella". Così un post di Fratelli d'Italia sui social. "Alcuni magistrati politicizzati hanno deciso che non esistono Paesi sicuri di provenienza. Impossibile trattenere chi entra illegalmente, vietato rimpatriare i clandestini.Vorrebbero abolire i confini dell'Italia. Non lo permetteremo". La Russa: "Sono molto,molto stupito.Non voglio commentare perché lo stupore supera ogni commento".

