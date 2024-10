Ilgiorno.it - Disabili e fragili ore di sostegno: via all’aumento

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le ore settimanali di assistenza educativa per l’anno scolastico in corso sono state aumentate, a partire da ottobre. Il Comune ha incrementato la disponibilità agli Istituti Comprensivi Copernico, Buonarroti e Galilei: le ore passano da 4 a 6 in media a settimana per ogni bambina e bambino con bisogni speciali. All’Istituto Copernico sono 64 le richieste, per un totale di 384 ore settimanali erogate (graziedell’assistenza educativa): 13.056 ore all’anno (+4.352 ore), per un investimento di oltre 280mila euro. All’Istituto Buonarroti (42 richieste) si passa da 168 ore settimanali a 252, per un totale di 8.568 ore annuali (+2.856 ore) e un investimento di circa 189mila euro. Per l’Istituto Galilei, con 47 richieste, le ore settimanali diventano 282 e 9.588 annuali (+3.196 ore), con un investimento di oltre 211mila euro.