Corruzione gip Roma dispone carcere per ex dg Sogei

(Adnkronos) – Il gip di Roma ha disposto il carcere per Paolino Iorio, ex direttore generale di Sogei, arrestato lunedì sera in flagranza per Corruzione durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore. La decisione, arrivata dopo l'udienza di convalida, accoglie le richieste dei pm capitolini, Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Gallo.

Monsignori anticorruzione. Chi sono gli uomini che il papa ha messo a capo della Diocesi di Roma - Per cinque mesi nulla è successo. Dopo il commissariamento della Diocesi di Roma, il cui apice si è raggiunto di fatto il 6 aprile scorso quando papa Francesco ha destituito monsignor De Donatis, fino ad allora vicario generale del pontefice per la porzione di diocesi che si trova in territorio... (Romatoday.it)

Indagini su corruzione e appalti : perquisizioni della Procura di Roma riguardano 18 indagati - Inoltre, la sua posizione come referente di una personalità di livello come Musk potrebbe complicare ulteriormente la situazione, invocando attenzioni mediatiche e politiche. Durante le perquisizioni, sono stati prelevati diversi dispositivi elettronici appartenenti a Stroppa, che ora saranno sottoposti a un’analisi approfondita per cercare informazioni utili all’inchiesta. (Gaeta.it)

Corruzione - inchiesta pm Roma : a dg Sogei ‘mazzette’ per oltre 100mila euro - Procura chiede convalida arresto dell'amministratore delegato Paolino Iorio. Acquisita enorme mole dati e documenti: al vaglio inquirenti anche cellulari e device di Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk Ammonterebbero a un totale di oltre 100mila euro le ‘mazzette’ intascate da Paolino Iorio, direttore generale di Sogei, società in house controllata dal Mef, arrestato […]. (Sbircialanotizia.it)