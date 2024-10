Conte, a Napoli sta nascendo una nuova BBC: Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonio Conte al Napoli è al lavoro per blindare la difesa: con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno sta nascendo una nuova BBC Nel Napoli che sta guidando il campionato di Serie A in vetta Antonio Conte sta ‘cucinando‘ un nuovo gioiello sportivo in difesa. La Gazzetta dello Sport mette sotto la lente d’ingrandimento la difesa Calcionews24.com - Conte, a Napoli sta nascendo una nuova BBC: Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonioalè al lavoro per blindare la difesa: con DistaunaBBC Nelche sta guidando il campionato di Serie A in vetta Antoniosta ‘cucinando‘ un nuovo gioiello sportivo in difesa. La Gazzetta dello Sport mette sotto la lente d’ingrandimento la difesa

Empoli-Napoli - Conte in conferenza stampa oggi in tv : canale - orario e diretta streaming - Diretta possibile sul canale Youtube del Napoli, ma anche sulle radio locali legate al club partenopeo. In ogni caso, anche Sportface. The post Empoli-Napoli, Conte in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming appeared first on SportFace. Antonio Conte parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Empoli-Napoli, match valido per la nona giornata della Serie A ... (Sportface.it)

LIVE – Empoli-Napoli - Antonio Conte in conferenza stampa (DIRETTA) - La capolista non vuole fermarsi e tutti si aspettano un nuovo successo, ma i padroni di casa saranno da prendere con le pinze e a questo proposito le parole del mister partenopeo forniranno delle indicazioni utili. it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. LA DIRETTA LIVE DI CONTE IN CONFERENZA STAMPA Sportface. (Sportface.it)

Franco Causio : “Le grandi della serie A fanno bene a temere il Napoli di Conte” - In un’intervista al quotidiano Il Mattino, Franco Causio ha condiviso le sue opinioni sul campionato di Serie A e sul Napoli di Conte. Non dimentichiamo che i tecnici possono fare la differenza fino a un certo punto, poi tocca ai calciatori metterci il loro contributo, altrimenti non ci sono speranze. (Napolipiu.com)