Consiglio Ue, i leader e von der Leyen verso il “modello Albania” sui migranti, ma Macron e Scholz: "I centri non risolvono i problemi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ai due presidenti si aggiunge anche quello della Spagna Sanchez, mentre l'Olanda potrebbe fare come l'Italia portandoli in Uganda Nella due giorni di Consiglio Ue che terminerà quest'oggi è stato messo chiaro che la linea dell'Europa sui migranti deve cambiare. E non sono in pochi coloro i qu Ilgiornaleditalia.it - Consiglio Ue, i leader e von der Leyen verso il “modello Albania” sui migranti, ma Macron e Scholz: "I centri non risolvono i problemi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ai due presidenti si aggiunge anche quello della Spagna Sanchez, mentre l'Olanda potrebbe fare come l'Italia portandoli in Uganda Nella due giorni diUe che terminerà quest'oggi è stato messo chiaro che la linea dell'Europa suideve cambiare. E non sono in pochi coloro i qu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Consiglio Ue - l’Italia guida la svolta a destra : la linea sui migranti è rimpatri e confini esterni - Il Consiglio Europeo, inoltre, esprime sostegno per l’ordine internazionale “basato sulle regole”, notando che c’è una “tendenza allarmante a trascurare il diritto internazionale”. Sulle migrazioni c’è stata una discussione “lunga e approfondita” tra i leader, che “raccomandano” una “cooperazione maggiore” con i Paesi di origine e di transito, attraverso “partnership mutualmente benefiche”. (Secoloditalia.it)

Spinta sui migranti e soluzioni umanitarie per Gaza. L’impegno di Meloni al consiglio Ue - Meloni è il primo leader in assoluto a visitare il Libano dall’inizio delle operazioni di terra delle forze israeliane e nell’occasione offrirà alle istituzioni libanesi la visione italiana sulla crisi: ovvero in primis dare un contributo alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e promuovere ancora una volta l’impegno di tutte le forze libanesi a garantire in ogni momento la sicurezza ... (Formiche.net)

I migranti in Albania spaccano il Consiglio Ue. No di Macron e Scholz - ma tanti con Meloni e l’Olanda punta a “fare lo stesso in Uganda” - “Raccoglie il consenso del Ppe perché nel documento che stiamo approvando si fa un esplicito riferimento al Protocollo. E ancora: “L’Ue ha bisogno di “espulsioni conformi al diritto europeo”. Ma l’esperimento diventa comunque l’ago della bilancia spaccano il Consiglio ancor prima del suo inizio. Tuttavia, ciò è previsto nella posizione del Consiglio sulla proposta di direttiva sui rimpatri e, ... (Ilfattoquotidiano.it)