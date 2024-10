Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “John Cena è l’unico autorizzato a parlare alla telecamera durante l’ingresso”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Amato o detestato,rimane una delle più grandi star dell’industria del wrestling. Dopo aver iniziato la sua carriera in WWE proprio quando The Rock e Steve Austin stavano per uscire di s, è diventato rapidamente l’uomo di punta della compagnia, una posizione che ha mantenuto per oltre un decennio. Nel 2024 le cose sono un po’ diverse. Ora èad abbandonare la se ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi a fine 2025. A partire dal trasferimento di Raw su Netflix, previsto per gennaio,si imbarcherà in un tour di ritiro della durata di un anno per dire addio all’attività che lo ha reso una megastar. Dopo l’annuncio, i lottatori del passato e del presente si sono messe in fila per avere un’altra chance contro il 16 volte campione del mondo.