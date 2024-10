Clan Belforte azzerato: annullata proroga del 41bis per il capoclan (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Clan Belforte sarebbe "disgregato". Questo il motivo per cui la Corte di Cassazione ha annullato la proroga del regime del 41 bis nei confronti del capoClan Domenico Belforte, disposta dal ministero della giustizia a settembre dell'anno scorso e confermata dal tribunale di sorveglianza di Roma Casertanews.it - Clan Belforte azzerato: annullata proroga del 41bis per il capoclan Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilsarebbe "disgregato". Questo il motivo per cui la Corte di Cassazione ha annullato ladel regime del 41 bis nei confronti del capoDomenico, disposta dal ministero della giustizia a settembre dell'anno scorso e confermata dal tribunale di sorveglianza di Roma

Camorra - San Marco Evangelista : sequestrata azienda gestita da uomo del clan Belforte - E’ emerso che la società era formalmente intestata a due persone le quali, però, altro non erano che dei prestanome: i reali proprietari erano invece Pontillo (già condannato per concorso esterno in associazione camorristica) e un altro imprenditore. Ca. È accusato di concorso in trasferimento fraudolento di valori l’imprenditore edile Angelo Pontillo a cui i carabinieri hanno notificato un ... (Casertanotizie.com)

Azienda edile sequestrata : è riconducibile al clan Belforte - Ca. Gli inquirenti hanno poi delegato ulteriori accertamenti ai carabinieri della stazione di Caserta, che hanno scoperto, tramite intercettazioni telefoniche, accertamenti documentali e testimonianze di persone informate sui fatti, come Pontillo fosse in pratica uno dei capi dell’azienda di calcestruzzo. (Anteprima24.it)

Sequestrato il “villaggio vacanze” del Clan Belforte : 43 ville abusive con vista mare - Era tutto abusivo: 43 villette realizzate su un terreno demaniale a Castel Volturno. Sono 65 i residenti sgomberati oggi dai carabinieri e dalla guardia costiera, si mandato della procura Santa Maria Capua Vetere. Ieri il sequestro è stato convalidato dal gip. Sette di queste unità abitative “erano nella disponibilità di soggetti indiziati di far parte del sodalizio camorristico denominato 'clan ... (Quotidiano.net)