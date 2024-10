Ciclismo, il bilancio: un quintetto magico nella stagione 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - Il quintetto magico della stagione ciclistica 2024 in Toscana per le categorie élite-under 23, juniores, allievi e per l’attività su pista, è quello formato da Francesco Di Felice dell’Hopplà Petroli Firenze tra gli élite-under 23, dallo juniores Enea Sambinello del Team Vangi Il Pirata Sama, dall’allievo Luciano Gaggioli del Team Valdinievole, e su pista dall’olimpionica Vittoria Guazzini delal FDJ Suez e dall’iridato Fabio Del Medico del V.C. Scuola Ciclismo Empoli. Questi i brillanti protagonisti con Di Felice che negli ultimi tre mesi di attività, è uscito pochissime volte dalla Top ten nelle gare disputate con una continuità di rendimento straordinaria. Ai posti d’onore l’ottimo Oioli e il forte velocista aretino Della Lunga. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il bilancio: un quintetto magico nella stagione 2024 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre- Ildellaciclisticain Toscana per le categorie élite-under 23, juniores, allievi e per l’attività su pista, è quello formato da Francesco Di Felice dell’Hopplà Petroli Firenze tra gli élite-under 23, dallo juniores Enea Sambinello del Team Vangi Il Pirata Sama, dall’allievo Luciano Gaggioli del Team Valdinievole, e su pista dall’olimpionica Vittoria Guazzini delal FDJ Suez e dall’iridato Fabio Del Medico del V.C. ScuolaEmpoli. Questi i brillanti protagonisti con Di Felice che negli ultimi tre mesi di attività, è uscito pochissime volte dalla Top ten nelle gare disputate con una continuità di rendimento straordinaria. Ai posti d’onore l’ottimo Oioli e il forte velocista aretino Della Lunga.

