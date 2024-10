.com - Cecco e Cipo pubblicano un doppio singolo, presto quattro date nei club

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tornanocon un nuovo EP, undedicato all’amore che il duo porterà live neiVenerdì 18 ottobre 2024 tornanocon un nuovo EP, un(come i vecchi 45 giri, con un lato A e un lato B), prodotto da UnderRoof Dischi e disponibile su tutte le piattaforme digitali in distribuzione esclusiva ADA Music Italy. Siamo davanti ad una dichiarazione e un omaggio all’amore, su ciò che è stato e su ciò che è, che si condensa in due brani, Libellule e La Carruba che, come raccontano i due, sono state scritte in cinque minuti, come tutte le canzoni più importanti, comprese quelle che si cantano chitarra e voce dopo aver litigato. L’amore sposta le cose e c’è tanto di cui parlare, ma non credevo di poter arrivare a pubblicare una canzone che non riesco nemmeno a cantare dal vivo per la commozione.