Casalnuovo, Marigliano e Acerra: Carabinieri setacciano le aree comuni alla ricerca di armi e droga (Di venerdì 18 ottobre 2024) In un’operazione mirata nelle cittadine di Casalnuovo, Marigliano e Acerra, i Carabinieri hanno arrestato un uomo e scoperto un consistente arsenale di droga e munizioni, intensificando i controlli nelle aree residenziali. I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna con il prezioso contributo dei militari del reggimento Campania hanno setacciato le strade delle cittadine di Casalnuovo, Marigliano e Acerra. Obbiettivo, armi e droga. Teatri delle operazioni, le aree comuni delle palazzine popolari. Durante le perquisizioni i Carabinieri hanno rinvenuto – in un’area comune dell’isolato 3 di Casalnuovo a viale dei Pini – 100 dosi di cocaina, 2 dosi di hashish, 1 dose di marijuana e 1 proiettile calibro 357 magnum. Puntomagazine.it - Casalnuovo, Marigliano e Acerra: Carabinieri setacciano le aree comuni alla ricerca di armi e droga Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In un’operazione mirata nelle cittadine di, ihanno arrestato un uomo e scoperto un consistente arsenale die munizioni, intensificando i controlli nelleresidenziali. Idella compagnia di Castello di Cisterna con il prezioso contributo dei militari del reggimento Campania hanno setacciato le strade delle cittadine di. Obbiettivo,. Teatri delle operazioni, ledelle palazzine popolari. Durante le perquisizioni ihanno rinvenuto – in un’area comune dell’isolato 3 dia viale dei Pini – 100 dosi di cocaina, 2 dosi di hashish, 1 dose di marijuana e 1 proiettile calibro 357 magnum.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Casalnuovo - inveisce contro il padre e si avventa contro i carabinieri : arrestato 41enne - B. impresaitaliana. E’ successo a Casalnuovo di Napoli dove i militari della locale Tenenza dei Carabinieri, guidati dal comandante Mirco Granocchia, hanno tratto in arresto in flagranza un 41 enne del posto. Una lite per futili motivi ha portato all’arresto di M. che dopo aver aggredito il padre ha fatto resistenza a pubblico ufficiale causando una contusione al carabiniere che lo stava ... (Impresaitaliana.net)

Casalnuovo - inveisce contro il padre e si avventa contro i carabinieri : arrestato 41enne - . Una lite per futili motivi ha portato all’arresto di M. Stando ad alcune indiscrezioni, che saranno verificate dalle autorità, l’uomo avrebbe inveito contro il padre minacciandolo di morte con un coltello. www. B. E’ successo a Casalnuovo di Napoli dove i militari della locale Tenenza dei Carabinieri, guidati dal comandante Mirco Granocchia, hanno tratto in arresto in flagranza un 41 ... (Impresaitaliana.net)

Casalnuovo - pusher denunciato dai Carabinieri : spacciava nel Parco Macello - . Il 60enne è da ritenersi ovviamente innocente fino sentenza definitiva, con la denuncia del pusher del posto i Carabinieri non mollano i territori riconquistati e riaffermano la presenza dello stato in un’area della città particolarmente critica. Il pusher è stato trovato in possesso di crack, cocaina e contanti Casalnuovo di Napoli. (Impresaitaliana.net)