Calcio: Lazio. Lotito "Con Baroni parliamo stesso linguaggio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il numero uno della società biancoceleste "Sarri non governava più spogliatoio" ROMA - "Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un'alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all'Olimpico, in cui Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Lazio. Lotito "Con Baroni parliamo stesso linguaggio" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il numero uno della società biancoceleste "Sarri non governava più spogliatoio" ROMA - "Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un'alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all'Olimpico, in cui

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio a cinque - Sabato contro il Real. Il Russi pronto al debutto nel Lazio - Tutto è pronto per il debutto in campionato del Russi calcio a 5, per la seconda stagione consecutiva in serie A2 e, più o meno, con gli stessi avversari di un anno fa: spariti Bologna Fc e Dozzese, promossa la Ternana, cambiato girone Reggio Emilia (ora nell’A) e History Roma (C), le cinque nuove squadre sono i marchigiani dell’Audax Sant’Angelo che giocano a Senigallia, i pisani del Pontedera, ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio : Serie A. Sacchi arbitra Juventus-Lazio - Roma-Inter a Massa - Insieme al fischietto della sezione di Macerata ci saranno gli assistenti Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale di gara Trem . Per Empoli-Napoli designato invece Abisso ROMA - Sarà Juan Luca Sacchi ad arbitrare Juventus-Lazio, gara valida per l'8^ giornata e in programma sabato 19 ottobre alle ore 20. (Ilgiornaleditalia.it)

CdS – Calciomercato Lazio - ecco le piste seguite : sono tutti under 22 - L’ultimo nome di questo poker baby è quello di Santiago Simón, ala del River Plate: secondo i media sudamericani la Lazio sarebbe nella lunga lista di squadre interessate al classe 2002, valutato 10 milioni dai Millonarios. Leggermente più economico (5 milioni) sarebbe lo slovacco Adrian Zeljkovi?, stesso ruolo e con due anni di esperienza in più (ne ha compiuti 22): gioca in patria con lo ... (Justcalcio.com)