Cacciano Pd | Sanità al minimo storico i numero non mentono Il Governo sì

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giovanni, Segretario Provinciale del Pd. “La propaganda della destra cozza contro la realtà e i numeri non sono di destra o sinistra.La spesa sanitaria pubblica si calcola in rapporto al Pil, non in valori assoluti. Con questo, laitaliana ha i peggiori numeri in Europa e chi, anche localmente, dice il contrario mente spudoratamente.Per il 2025 e per il 2026 la spesa sanitaria prevista è pari al 6,05 per cento del Prodotto interno lordo. Il dato più basso degli ultimi 15 anni in Italia e di gran lunga il peggiore del continente europeo. Pubblichiamo una pratica tabella (allegata), con i dati del Ministero della Salute, così evitiamo di prenderci in giro.