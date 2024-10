Bari-Catanzaro 1-1: Iemmello replica a Dorval e la vittoria sfuma ancora (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pareggio ricco di rimpianti per il Bari, fermato sull'1-1 in casa dal Catanzaro nell'anticipo della 9ª giornata di Serie B. Dopo essere passati in vantaggio alla mezz'ora con un gol di Dorval, i biancorossi si sono fatti recuperare nella ripresa da una rete di Iemmello, a segno quando mancava un Baritoday.it - Bari-Catanzaro 1-1: Iemmello replica a Dorval e la vittoria sfuma ancora Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pareggio ricco di rimpianti per il, fermato sull'1-1 in casa dalnell'anticipo della 9ª giornata di Serie B. Dopo essere passati in vantaggio alla mezz'ora con un gol di, i biancorossi si sono fatti recuperare nella ripresa da una rete di, a segno quando mancava un

Serie B 2024/2025 - terzo pareggio di fila per Bari e Catanzaro : Iemmello risponde a Dorval - Il Catanzaro invece ospiterà il Sudtirol. Finisce 1-1. La scossa c’è, ma per il pareggio bisogna aspettare il 74?: La Mantia serve al limite per Iemmello che piazza all’angolino dove Radunovic non può arrivare. All’intervallo il Catanzaro cambia: dentro La Mantia e Pompetti al posto di Biasci e Petriccione. (Sportface.it)

Pagelle Bari-Catanzaro 1-1 : voti e tabellino Serie B 2024/2025 - Ecco i migliori e peggiori in campo della partita. 5, Favasuli 6 (76? Tripaldelli sv), Maita 6 (82? Novakovich sv), Benali 6. 2-5. Terzo pareggio consecutivo per le due squadre: Dorval apre le marcature al 30?, ma al 29? della ripresa c’è il gol del pareggio firmato da Iemmello su assist di La Mantia. (Sportface.it)

Bari-Catanzaro (venerdì 18 ottobre 2024 ore 20 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Compagno - Iemmello e Biasci per Caserta - Discorso diverso […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Nono turno di serie B che riparte dopo la sosta per le nazionali con l’anticipo del venerdì tra il Bari di Longo ed il Catanzaro di Caserta. Lentamente il tecnico torinese sta facendo tornare grandi i galletti dopo i patemi dell’ultima stagione. (Infobetting.com)