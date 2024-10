Arrestati i soggetti che hanno fatto diventare la Capitanata mondezzaio d'Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'indagine che ha portato all'arresto di otto persone - tutti ai domiciliari - trae origine dal rinvenimento, dal febbraio 2020 all'agosto 2021, di svariate tonnellate di rifiuti speciali, "un quantitativo incredibile" ha detto il Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, Roberto Rossi Foggiatoday.it - Arrestati i soggetti che hanno fatto diventare la Capitanata mondezzaio d'Italia Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'indagine che ha portato all'arresto di otto persone - tutti ai domiciliari - trae origine dal rinvenimento, dal febbraio 2020 all'agosto 2021, di svariate tonnellate di rifiuti speciali, "un quantitativo incredibile" ha detto il Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, Roberto Rossi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Secondigliano :  tentano di rubare una vettura in sosta - arrestati due soggetti - I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato due soggetti intenti ad armeggiare sulla vettura segnalata; uno di questi è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso, mentre l’altro, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato bloccato poco distante da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. (Puntomagazine.it)

Arrestati due soggetti per tentato omicidio e lesioni gravi a Napoli - 2023, la moglie del prevenuto si era presentata, spontaneamente, presso questi Uffici dove, oltre ad esporre i fatti accaduti il 20. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva. (Puntomagazine.it)