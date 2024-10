Agricoltura, Confagricoltura Toscana: “Urgente discutere il nuovo Piano Faunistico" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – “C’è bisogno al più presto di riprendere la discussione sul nuovo Piano Faunistico-Venatorio, per questo rivolgiamo un appello alla Regione Toscana. Come ConfAgricoltura Toscana siamo pienamente disponibili al dialogo e al confronto per trovare soluzioni che possano essere condivise e implementate in tempi rapidi”. A dirlo è Gianluca Cavicchioli, direttore di ConfAgricoltura Toscana. “Il comparto agricolo si trova oggi di fronte a sfide significative, condizionato da situazioni che spesso sfuggono al suo controllo – prosegue Cavicchioli - Gli imprenditori agricoli devono poter fare impresa, non possono essere costantemente ostacolati da fattori esterni su cui non hanno potere. Lanazione.it - Agricoltura, Confagricoltura Toscana: “Urgente discutere il nuovo Piano Faunistico" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – “C’è bisogno al più presto di riprendere la discussione sul-Venatorio, per questo rivolgiamo un appello alla Regione. Come Confsiamo pienamente disponibili al dialogo e al confronto per trovare soluzioni che possano essere condivise e implementate in tempi rapidi”. A dirlo è Gianluca Cavicchioli, direttore di Conf. “Il comparto agricolo si trova oggi di fronte a sfide significative, condizionato da situazioni che spesso sfuggono al suo controllo – prosegue Cavicchioli - Gli imprenditori agricoli devono poter fare impresa, non possono essere costantemente ostacolati da fattori esterni su cui non hanno potere.

