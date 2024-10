Aerei militari a bassa quota su Napoli, l'ex sindaco de Magistris: "La città ama un'altra musica" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Da circa un’ora Aerei militari attraversano il cielo di Napoli a bassa quota ad altissimo impatto acustico per il G7 dei ministri della Difesa che si terrà questo fine settimana in città. Napoli è città di pace e d'amore, come da sindaco ho fatto scolpire nello statuto, non di guerra. Ama Napolitoday.it - Aerei militari a bassa quota su Napoli, l'ex sindaco de Magistris: "La città ama un'altra musica" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Da circa un’oraattraversano il cielo diad altissimo impatto acustico per il G7 dei ministri della Difesa che si terrà questo fine settimana indi pace e d'amore, come daho fatto scolpire nello statuto, non di guerra. Ama

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Difesa - come cambia la viabilità nel centro di Napoli per il vertice in città - In occasione del vertice dei Ministri della Difesa dei Paesi del G7, il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di circolazione dal 18 al 20 ottobre 2024, fino a cessate esigenze, come di seguito articolato: 1. dalle ore 00:01 del 18/10/2024 alle ore 14:00 del 20/10/2024 e... (Napolitoday.it)

Allerta meteo su Napoli : le chiusure previste in città per 24 ore - A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello "giallo" emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00.00 alle 23.59 di venerdì 18 ottobre, il Comune di Napoli rende noto che saranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi... (Napolitoday.it)

Archivio di Stato di Napoli : grazie al Pnrr restaurati gli storici giardini. Restituito un gioiello verde alla città - Questi giardini, veri polmoni verdi della città, sono stati riportati alla loro antica gloria seguendo i canoni della tradizione benedettina. Questo intervento costituisce un chiaro esempio di valorizzazione del patrimonio storico e culturale, nonché di promozione dello sviluppo sostenibile e della rigenerazione degli spazi storici. (Ildenaro.it)